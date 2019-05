Le PSG commence à y voir un tout petit peu plus clair. L’annonce de la prolongation de Thomas Tuchel a permis de fixer l’avenir de l’entraîneur. L’Allemand a prolongé d’un an et est maintenant lié au club champion de France jusqu’en 2021. Cela met fin aux récentes rumeurs de changement de coach, et notamment une arrivée de José Mourinho dans la capitale française. Il s’agit désormais de réaliser un mercato qui donnera satisfaction à l’Allemand de 45 ans.

Depuis son arrivée, Tuchel n’est pas spécialement heureux des petites touches apportées à son effectif. Le fameux numéro six n’est toujours pas arrivé malgré de nombreuses tentatives cet hiver, Paredes ne pouvant que dépanner dans cette position. Des tensions sont même nées depuis plusieurs mois avec Antero Henrique, accusé par le coach d’être le principal responsable des échecs à répétition dans la quête de cette fameuse sentinelle.

Il faut dire que les deux hommes utilisent des réseaux différents, ce qui rend leur relation compliquée. Ils vont malgré tout être contraints de cohabiter quelque temps de plus puisque le Portugais a lui aussi été confirmé dans ses fonctions. Il n’aura plus vraiment le droit à l’erreur, d’autant que d’après RMC, le directeur sportif disposera d’une belle enveloppe de 120 M€, hors ventes de joueurs. Voilà qui permet d’avoir les coudées plus franches que cet hiver, où le PSG ne pouvait investir "que" 40 M€.