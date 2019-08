L’histoire retiendra qu’Adam Ounas (22 ans) constitue l’une des recrues estampillées INEOS. Une nouvelle ère qui démarre donc avec l’officialisation des renforts tant attendus par les supporters niçois. Et après plusieurs semaines de tractations, l’international algérien a opté pour le nouveau projet niçois. Il faut dire que les dirigeants du Napoli ont placé le récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, sur le marché depuis quelques mois.

Consciente de son potentiel, la direction du club italien souhaitait cependant garder la main sur l’ancien Bordelais. Un prêt avec option d’achat constituait donc la condition sine qua non pour finaliser la transaction. Les Aiglons ont tiré leur épingle du jeu, en proposant notamment une option d’achat à 20 millions d’euros. « L’OGC Nice est heureux d’enregistrer la signature d’Adam Ounas (22 ans). Après avoir passé avec succès la visite médicale ce jeudi, le milieu offensif arrive en provenance de Naples, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. »

Pour Ounas, l’OGC Nice représente une belle opportunité pour se relancer et tenter de s’installer dans le onze façonné par Patrick Vieira. La saison dernière, le natif de Chambray-lès-Tours avait disputé 18 matchs en Serie A avec Naples et marqué trois buts. Ses qualités techniques et sa faculté à percuter offrent de nouveaux arguments au coach niçois. Les supporters du Gym devraient rapidement adopter le principal protagoniste...

Adam, tu as un message... pic.twitter.com/AjSZu5GXUj — OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10