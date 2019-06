L’idylle entre le Paris Saint-Germain et Timothy Weah (19 ans) s’arrête brutalement. Après cinq petits matchs en Ligue 1 pour un but marqué, le fils de Mister George quitte déjà le PSG. Prêté en janvier dernier au Celtic Glasgow, l’international américain espérait bien convaincre les dirigeants parisiens de lui offrir sa chance la saison prochaine. Ses onze matchs en Premiership (trois buts marqués) n’auront visiblement pas suffi pour changer les plans parisiens à son égard. Une opportunité en or pour le LOSC, soucieux de trouver le digne successeur de Nicolas Pépé courtisé par les plus grands clubs européens.

Les Dogues n’ont pas traîné pour finaliser l’affaire, puisque ces derniers ont rapidement scellé un accord contractuel avec le joueur avant de s’entendre avec le champion de France. Après quelques jours d’intenses tractations, les deux clubs ont finalement trouvé un accord sur le transfert de Weah. Ainsi, le PSG devrait récupérer 10 millions d’euros plus un pourcentage à la revente estimé entre 10 et 15%. Le natif de New York a donc paraphé un contrat de cinq ans avec le club nordiste. L’intéressé devient ainsi la première recrue estivale lilloise.

« C’est officiel ! Le LOSC, le Paris Saint-Germain et Timothy Weah sont tombés d’accord sur le transfert de l’attaquant de 19 ans chez les Dogues. L’international américain a signé un contrat de 5 ans avec le club lillois, soit jusqu’en 2024 », peut-on lire dans le communiqué des Dogues. Côté parisien, l’exode des titis se poursuit après Moussa Diaby (Leverkusen) et Timothy Weah à Lille. Christopher Nkunku devrait également s’envoler vers d’autres cieux dans les prochaines heures.

