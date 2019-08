Yohan Cabaye avait retrouvé la Ligue 1 une première fois en janvier 2014, recruté par le PSG pour 25 M€ en provenance de Newcastle. Mais il était reparti au bout d’un an et demi pour la Premier League et Crystal Palace. Parti ensuite aux Emirats Arabes Unis à Al Nasr, il avait écourté son séjour là-bas et avait résilié son contrat. Et le voilà donc de retour en Ligue 1 pour une pige d’un an avec l’AS Saint-Etienne.

« Ce mardi, l’AS Saint-Étienne a trouvé un accord avec Yohan Cabaye (33 ans), le milieu de terrain international aux 48 sélections et 4 buts en équipe de France. L’ancien joueur de Lille, Paris, Newcastle, Crystal Palace et Al-Nasr a signé un contrat d’une saison avec le club stéphanois ». Les Verts, à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire malgré l’arrivée en prêt de Jean-Eudes Aholou, ont tenté leur chance et ont donc séduit le joueur, qui va amener son expérience et former un sacré duo avec Yann M’Vila.

Agé de 33 ans, Cabaye cherchait un club européen, avec du temps de jeu en perspective. L’opportunité stéphanoise s’est présentée en fin de marché et l’ASSE pouvait compter sur la présence dans ses rangs de Mathieu Debuchy, ami et ancien partenaire de Cabaye au LOSC et à Newcastle. Revoilà donc l’international français (48 sélections) dans le championnat de France pour la troisième fois de sa carrière pour ce qui pourrait être son ultime challenge.

