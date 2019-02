Les cinq prochains mois qu’il reste à vivre jusqu’à la fin de la saison 2018/2019 vont être longs entre Thomas Tuchel et Antero Henrique. L’été dernier, peu de temps après avoir pris les commandes du Paris Saint-Germain, le coach allemand s’est très rapidement opposé à son collègue portugais. La raison est simple : l’absence de recrutement d’un milieu défensif. Une requête estivale non exaucée qui va une fois pourrir les relations germano-lusitaniennes cet hiver. Obligé de mettre Adrien Rabiot de côté suite à la décision d’Henrique de ne plus faire jouer le natif de Saint-Maurice parce que ce dernier refuse de prolonger son bail, Tuchel n’a cessé de répéter avant même le coup d’envoi du mercato de janvier qu’il attendait un numéro 6.

Henrique rembarré en fin de mercato

Des désirs exprimés publiquement qui ont mis du temps à se concrétiser. La faute à Henrique selon l’entraîneur parisien. Au sortir du match gagné contre Rennes le 27 janvier au soir (4-1), Tuchel s’était d’ailleurs fendu d’une déclaration qui en disait long sur son ressenti vis-à-vis du travail effectué par son directeur sportif. « Je l’attends (le milieu défensif, ndlr) depuis quelques jours. Chaque jour, il n’est pas là. Je l’ai cherché dans les douches, dans le vestiaire, dans la salle de kiné. Normalement, dans ce cas-là, on devrait pleurer. J’espère toujours un deuxième joueur mais on doit commencer par un joueur. » Au final, Leandro Paredes est arrivé deux jours plus tard en provenance du Zenit, en échange d’un chèque de 45 M€.

Un renfort considéré intéressant pour l’avenir, mais qui n’est pas suffisant pour Tuchel. Car si son association avec Marco Verratti pourrait être intéressante, l’Argentin n’a pas vraiment le profil d’un récupérateur pur et dur recherché par Tuchel. Qu’à cela ne tienne, Henrique est alors revenu à la charge pour Idrissa Gueye (Everton). Le joueur était d’accord pour venir (il était même à Paris hier), mais le PSG n’est pas allé au-delà des 30 M€. Une offre insuffisante pour les Toffees. De son côté, Tuchel, qui privilégiait l’option Julian Weigl (BVB), a tenté de faire venir Maximilian Eggestein du Werder Brême. Le Parisien affirme même qu’un agent allemand était présent dans la capitale prêt à agir. Il a rapidement plié bagage. Enfin, pour clore le spectacle, deux dossiers ont opposé les deux hommes.

Tuchel veut réintégrer Rabiot

Invité surprise du mercato hivernal parisien, l’Argentin Luciano Acosta (DC United) était annoncé vraiment très proche du PSG. Le Sud-Américain était même présent dans la capitale pour y passer la traditionnelle visite médicale. Installé dans sa chambre d’hôtel, Acosta ne verra finalement jamais le Camp des Loges, ni le Parc des Princes. En effet alors que certains médias indiquent un différend financier entre le PSG et DC United (L’Equipe annonce que le montant est passé de 6 M€ à 9 M€), d’autres précisent que c’est Thomas Tuchel qui a mis son véto dans ce dossier proposé par un agent proche d’Henrique. Un "non" que Tuchel ressortira également pour une autre piste creusée par son DS : Thiago Mendes. Face à l’échec Gueye, Henrique poussait pour recruter le milieu de terrain du LOSC. Une offre de 24 M€ était d’ailleurs dans les tuyaux selon L’Equipe. Mais Tuichel n’en voulait pas.

La raison est simple : l’Allemand souhaite désormais imposer la réintégration d’Adrien Rabiot dans le groupe parisien. Un nouvel affront pour Henrique pour qui les consignes étaient claires à ce sujet. Face à cette impasse, le président Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir trancher dans le vif. Tuchel et Henrique ne peuvent plus cohabiter et cela ne peut plus durer, surtout si Paris veut préparer sereinement son prochain mercato estival. En interne, le nom d’Arsène Wenger est évoqué. L’Alsacien s’était d’ailleurs récemment entretenu avec Tuchel, même si rien n’indique que les deux hommes ont évoqué une éventuelle collaboration. Sera-t-il convaincu pour autant par ce nouveau rôle ? Une chose est pratiquement sûre : en 2019/2020, Tuchel ou Henrique aura fait ses valises. Reste à savoir qui.