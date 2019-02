La frustration. Le nul concédé sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions) n’a pas été spécialement bien vécu par le FC Barcelone. Pourtant, les hommes d’Ernesto Valverde ont dominé la rencontre, surtout lors de la seconde période, confirmant un léger redressement après quelques prestations moins abouties.

Cela n’a toutefois pas suffi à tromper la vigilance d’Anthony Lopes, Jason Denayer, Léo Dubois & co. Luis Suarez a prolongé son incroyable disette à l’extérieur en Europe et Lionel Messi n’a pas non plus trouvé la faille. Le vestiaire blaugrana s’est dit les choses comme le révèle ce vendredi Mundo Deportivo : « on ne peut pas rater autant d’occasions ».

Un seul but sur les trois derniers matches

Si el Pistolero a largement été pointé du doigt par la presse espagnole et européenne, tous les joueurs se sont remis en question face à ces échecs répétés devant le but rhodanien. Plus largement, le Barça n’a mis qu’un but lors de ses trois dernières sorties. Une statistique peu habituelle qui a donc poussé à une large prise de conscience en interne des pensionnaires du Camp Nou.

Encore traumatisés par la remontada subie la saison passée face à l’AS Roma en quarts de finale (victoire 4-1 à l’aller à domicile, défaite 0-3 à l’Olimpico), les Catalans souffrent, pour Sport, de la peur de perdre dès que les matches couperets arrivent en C1. Les choix tactiques, plutôt défensifs, de Valverde en sont la preuve. Cette réunion aura peut-être un effet libérateur. L’OL est prévenu.