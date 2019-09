L’opération reconquête démarre ce soir pour le FC Barcelone. Après deux échecs monumentaux sur la scène européenne, ayant connu deux remontées conséquentes coup sur coup face à la Roma et Liverpool, les Catalans veulent soulever, en 2020, une Ligue des Champions qu’ils ne gagnent plus depuis 2015. Les dirigeants barcelonais ont mis les grands moyens pour y parvenir, s’offrant notamment Frenkie de Jong et Antoine Griezmann. Le début de saison est un peu mitigé, avec deux victoires en quatre rencontres de Liga. Dominateurs chez eux, les Blaugranas peinent en déplacement et n’ont pris qu’un seul petit point pris à l’extérieur.

Cette rencontre sur la pelouse du Borussia Dortmund s’annonce donc compliquée à négocier pour les Barcelonais, qui n’ont en plus pas toutes leurs cartouches à disposition devant. Les Allemands réalisent un bon début de saison, pointant à la deuxième place de la Bundesliga, et se montrent particulièrement efficaces offensivement, avec une moyenne supérieure aux trois buts inscrits par match. Pas forcément rassurant pour une défense catalane souvent à la traîne...

Des doutes devant pour le Barça

Lucien Favre va logiquement sortir l’artillerie lourde pour cette rencontre qui s’annonce déjà décisive dans ce groupe F. Roman Bürki sera chargé de protéger les cages, avec un quatuor défensif composé d’Achraf Hakimi, Akanji, Hummels et Raphaël Guerreiro. Au milieu, on devrait retrouver ce sympathique double pivot Witsel-Delaney. Le trio aligné derrière l’attaquant de pointe a de quoi effrayer les fans catalans, puisque Jadon Sancho, Marco Reus et Brandt vont servir un Paco Alcacer qui aura à cœur de marquer contre son ancienne équipe. L’attaquant espagnol marche d’ailleurs sur l’eau en ce moment.

De son côté, Ernesto Valverde devrait logiquement miser sur Marc-André ter Stegen dans les buts, avec la charnière Lenglet-Piqué devant l’Allemand. Jordi Alba et Nelson Semedo animeront les flancs. Au milieu, on retrouvera ce trio Busquets-Arthur-De Jong qui a tant brillé face à Valence. C’est devant qu’il y a le plus d’incertitudes. Antoine Griezmann et Luis Suarez, remis de sa blessure, devraient commencer. Il est peu probable que Lionel Messi, qui fait son retour dans le groupe après une longue absence, soit aligné d’entrée, et Valverde devra faire un choix : miser sur Fati ou Carles Pérez, ou alors passer en 4-4-2 comme il le fait souvent à l’extérieur en Europe, ce qui provoquerait l’entrée de Rakitic ou de Sergi Roberto dans le onze.

