C’est une finale pour l’Inter Milan. Dans le groupe F, qualifié de groupe de la mort, le club italien devra battre le FC Barcelone à domicile pour se qualifier, à coup sûr. Sinon, il devra espérer un loupé du Borussia Dortmund à domicile face au Slavia Prague. Le BVB regrettera donc sûrement les choix d’Ernesto Valverde pour cette rencontre capitale puisque l’entraîneur du Barça a laissé Piqué, Sergi Roberto et surtout Lionel Messi à la maison pour cette rencontre. Déjà qualifié, le club catalan s’apprête donc à faire tourner dans les grandes largeurs ce mardi soir à San Siro (rencontre à suivre en live commenté). Même au poste de gardien.

Neto est annoncé titulaire par la presse espagnole, tout comme Samuel Umtiti, qui sera accompagné de Clément Lenglet (voire de Jean-Clair Todibo selon certains médias). Junior Firpo sera aligné côté gauche, et Moussa Wagué à droite. Au milieu, Rakitic pourrait être titularisé en sentinelle, avec devant lui Arturo Vidal et Carles Aleña. Soit du temps de jeu pour des éléments nettement moins utilisés ces dernières semaines.

Beaucoup d’absents à l’Inter

Devant, Antoine Griezmann devrait bien débuter. Mais l’identité de ses deux compagnons reste floue. Si Valverde va au bout de sa logique, il pourrait également laisser sur le banc Luis Suarez pour le faire souffler et aligner Carles Perez et Ansu Fati sur les ailes. Autre solution, mettre Suarez avec Griezmann, et aligner Fati pour les accompagner. Une chose est certaine, c’est un Barça alternatif qui se présentera ce soir en Italie. Tout n’est pas rose non plus pour l’Inter Milan, qui déplore plusieurs absences (Sensi, Barella, Sanchez, Gagliardini, Barella).

Antonio Conte va aligner son célèbre 3-5-2, avec l’inévitable Handanovic dans les buts et son trio Godin-De Vrij-Skriniar en défense. Pour animer les côtés, on devrait retrouver D’Ambrosio à droite et Biraghi à gauche. Dans l’entrejeu, il n’aura pas trop de choix, vu les absents. Vecino, Brozovic et Borja Valero seront donc chargés d’alimenter l’efficace duo d’attaque composé de Romelu Lukaku et de Lautaro Martinez. Les deux fers de lance de l’Inter parviendront-ils à sceller la qualification de leur club pour les huitièmes de finale ? Réponse ce soir !