Ce sera donc la Juventus pour l’Olympique Lyonnais en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le club rhodanien s’attendait à un tirage compliqué, il n’a pas pu y échapper. Une semaine après la qualification arrachée face au RB Leipzig à domicile, rien ne tourne dans le bon sens, avec le clash entre supporters et joueurs, la défaite contre Rennes et les blessures longue durée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

Dans ce contexte particulier, tirer la Juventus Turin n’est donc pas un cadeau. C’est ce qu’a expliqué le directeur sportif Juninho, présent à Nyon pour le tirage au sort. « C’est un tirage très difficile, ils sont archi favoris. Ils ont la 2e meilleure défense de Ligue des Champions, ils ont le meilleur buteur avec Ronaldo, ils sont leaders en Italie. C’est une équipe très solide partout, en défense, au milieu et en attaque. Ils sont favoris, mais on n’a pas perdu d’avance, surtout à la maison, on va essayer de faire quelque chose. On a beaucoup d’admiration, de respect pour le projet et le travail de la Juve. C’est un plaisir d’être là, on va essayer de régler nos problèmes d’ici là », a-t-il commenté sur RMC Sport.

Faire deux matches parfaits contre la Juventus

Effectivement, il y a beaucoup de problèmes à régler, entre une défense qui n’a toujours pas trouvé le bon tandem en charnière, un milieu qui manque de caractère et un Depay qui va terriblement manquer... Le mercato permettra peut-être à Lyon de se renforcer pendant le mois de janvier, soit quelques semaines avant le match aller prévu au Groupama Stadium. Mais il faudra dans tous les cas réussir deux performances d’exception pour essayer de croire à l’exploit.

« Pour passer, sur deux matches comme ça, il faut sortir les matches parfaits, que ton gardien soit performant, ta défense aussi, il faut jouer tous les contres à fond. Est-ce qu’on sera capable de sortir le match parfait ? On ne sait jamais. Ils sont meilleurs, c’est sûr. Mais on n’est pas battu d’avance. Il faudra bien serrer le bloc, les lignes, faire durer le match et être réaliste sur nos attaques », a exposé Juninho. Autant de choses que l’OL a bien du mal à réaliser en ce moment...