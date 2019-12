Pour beaucoup, c’est le vrai départ de la Ligue des Champions. Après une phase de poules qui a écarté la moitié des équipes engagées, ils ne sont plus que 16 à prétendre au trône suprême. Les grands noms sont là, avec le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, le Bayern Munich et Liverpool, quelques surprises aussi, comme l’Atalanta Bergame, un adversaire que beaucoup de premiers de groupe souhaiteront tirer au sort...

La France a réussi à placer deux représentants, avec le PSG, ce qui apparaît comme logique, et l’OL, qui a bataillé pour obtenir son sésame. Le club de la capitale pouvait craindre un tirage difficile, orienté vers l’Angleterre si l’on se fie aux statistiques d’avant-tirage. L’OL, de son côté, pouvait déjà s’attendre à du très lourd. Le tirage a livré son verdict ce lundi à partir de 12h, à Nyon, en Suisse. Les huitièmes de finale débuteront le 18 février prochain.

La Juve pour l’OL, le BvB pour le PSG et des gros chocs !

Finalement, le tirage au sort a déjoué tous les pronostiques puisque le Paris Saint-Germain ne jouera pas une équipe anglaise. En effet, Thomas Tuchel va retrouver un club qu’il connaît très bien puisqu’il reverra la Ruhr et le Borussia Dortmund. Un tirage compliqué mais pas tant que ça vu les performances, pour le moment, en dents de scie des hommes de Lucien Favre. De son côté, l’Olympique Lyonnais aura fort à faire, comme prévu, puisque les Rhodaniens ont tiré la Juventus Turin. Le Groupama Stadium verra donc Cristiano Ronaldo.

Sinon, nous aurons droit à quelques gros chocs puisque le Real Madrid et Manchester City vont s’affronter dès les huitièmes de finale. Pep Guardiola retrouvera donc les Merengues qu’il a eu plaisir à affronter lorsqu’il était à Barcelone. Justement, les Catalans défieront le Napoli, qualifié in extremis après la chute de l’Inter Milan. Le tenant du titre, Liverpool, aura aussi du travail puisque les Reds ont tiré l’Atlético Madrid de Cholo Simeone. Le petit poucet, l’Atalanta, auteur d’une deuxième partie de phase de poules formidable, affrontera l’adversaire jugé le plus faible du chapeau un, le Valencia CF. Le Bayern Munich de Robert Lewandowski affrontera le Chelsea de Frank Lampard. Enfin, José Mourinho a eu de la chance au tirage puisque son Tottenham affrontera le RB Leipzig, qui a peiné un petit peu en phase de groupes.

Le tirage au sort en direct :

Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia CF

Atlético Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munich

Olympique Lyonnais - Juventus Turin

Tottenham - Leipzig

Naples - Barcelone

12h20 : le tirage au sort est terminé, l’OL défiera CR7 et la Juventus quand Thomas Tuchel retrouvera, avec le PSG, le Borussia Dortmund.

12h13 : le tirage au sort va débuter et finira sur les coups de 12h45 avec notamment les dates des rencontres.

12h12 : Michael Heselschwerdt, mot compte triple, débarque et explique le fonctionnement et les modalités du tirage au sort. C’est le grand patron des compétitions de l’instance européenne.

12h11 : une conférence de presse de Rudi Garcia est prévue aux alentours de 13h00. Il évoquera évidemment le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

12h10 : l’international turc Hamit Altintop est à son tour invité par Giorgio Marchetti. La finale de la C1 se jouera à Istanbul.

12h08 : petit point Ligue des Champions féminine.

12h07 : ce dernier convie sur le plateau Kelly Smith, attaquante internationale anglaise.

12h06 : le propos liminaire de Pedro Pinto, journaliste portugais avec une barbe d’environ trois jours et conseiller en communication de Gianni Infantino, vient de se terminer. Il a introduit Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l’UEFA vient d’arriver.

12h03 : le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais, Juninho, est présent à Nyon, en Suisse. C’est lui qui devrait réagir au tirage au sort côté OL.

12h00 : les boules se préparent.

11h58 : voici les chapeaux en image.

11h55 : le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions va bientôt débuter, à Nyon, en Suisse. Le compte de l’Union européenne des associations de football (UEFA) en profite pour chambrer gentiment les clubs français. Pour rappel, les premiers de groupe affrontent les seconds, mais ne peuvent pas tirer une équipe de leur phase de poules ni une équipe du même pays. Enfin, les matches allers se joueront les 18-19 puis 25-26 février et les matches retours les 10-11 puis 17 et 18 mars prochain.