Thomas Tuchel est attendu au tournant. Au sortir de la troisième défaite de la saison en Ligue 1, sur la pelouse de Dijon (2-1, 12e journée), le technicien allemand du Paris SG est sous le feu des projecteurs pour la réception du Club Bruges (4e journée de Ligue des Champions). D’autant qu’un succès enverrait le club de la capitale, auteur d’un sans faute pour l’instant, en 8e de finale. Vu l’enjeu, le coach parisien ne fera pas tourner cette fois.

Keylor Navas, pas irréprochable à Gaston-Gérard, garde la confiance de son entraîneur. Le Costaricain sera protégé par une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Colin Dagba, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Au milieu de terrain, on attend l’habituel milieu de gala à 3, avec Marquinhos en sentinelle, flanqué d’Idrissa Gueye et Marco Verratti.

Mbappé pour enchaîner

La ligne d’attaque se composerait elle d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé - en très grande forme ces derniers temps et auteur d’un triplé à l’aller - et Mauro Icardi, qui tient la corde pour enchaîner, et ce, malgré le retour en forme d’Edinson Cavani. Côté belge, Simon Mignolet devrait garder les cages des siens. C’est une défense à 4 qui part avec la faveur des pronostics, avec Brandon Mechele et Simon Déli dans l’axe, Odilin Kossounou à droite et Eduard Sobol à gauche.

Au milieu, le Diable Rouge Hans Vanaken tiendra son rang, accompagné, selon les dernières indiscrétions, de Charles De Ketelaere et Mats Rits, Ruud Vormer étant lui suspendu. Krépin Diatta, le feu follet sénégalais présent en conférence de presse ce mardi, sera a priori titularisé sur l’aile droite. Le Sud-Africain Percy Tau part pour être son pendant côté gauche. Enfin, le Nigérian Emmanuel Dennis, double buteur sur la pelouse du Santiago Bernabeu (2-2, 2e journée), tiendra sans doute sa place en pointe.