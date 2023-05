LdC : le cadeau surprenant d’un supporter de l’Inter à Francesco Acerbi pour arrêter Erling Haaland

A un peu plus de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions entre l’Inter et Manchester City, la pression commence déjà à monter pour les supporters des deux équipes. Si les Nerazzurri rêvent d’une victoire face au Skyblues, synonyme de sacre 13 ans après son dernier titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, la rencontre s’annonce particulièrement bouillante. Les joueurs de Simone Inzaghi devront en effet résister à la furia offensive des Cityzens. Si Kevin de Bruyne et Bernardo Silva sont les maîtres à jouer de leur équipe, les Milanais devront également se méfier d’un certain Erling Haaland, monstrueux depuis le début de la saison.

Auteur de 52 réalisations et 8 passes décisives en 50 rencontres disputées toutes compétitions confondues, dont 12 buts et une offrande en 10 matchs de Ligue des Champions, le cyborg norvégien semble inarrêtable en ce moment. Et ce mardi, le défenseur Francesco Acerbi a reçu un petit filet de pêche de la part d’un supporter intériste après l’entraînement nerazzurro. Le fan de l’Inter a ironiquement voulu aider le joueur italien pour que ce dernier puisse arrêter Erling Haaland en finale le 10 juin prochain. En effet, le défenseur de 35 ans, prêté par la Lazio cette saison, sera sans doute le nouveau garde du corps de l’attaquant norvégien lors de la rencontre la plus importante de la saison pour les deux clubs.

