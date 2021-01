Neymar dévoile son onze de rêve du PSG

C'est un exercice devenu habituel pour les joueurs parisiens. Cette fois, c'est Neymar qui a donné son onze de rêve pour les médias officiels du club de la capitale. Une composition avec bon nombre de Brésiliens, forcément. Dans les cages, il a cependant misé sur l'Italien Gianluigi Buffon, avec David Luiz et Alex pour le protéger en charnière centrale.

Sur les flancs, deux autres compatriotes : Maxwell et Dani Alves. Au milieu de terrain, la star de la Canarinha a choisi Tiago Motta, qu'il a entouré de Nene et de David Beckham. Ronaldinho est sans surprise présent derrière le duo d'attaque, composé de Zlatan Ibrahimovic et de George Weah. Alors, bon goût ou pas le Ney ?