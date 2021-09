Ligue 1 : échange d'arbitres avec le Portugal

Petite nouveauté pour ce week-end en Ligue 1 ! La rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le RC Lens ne sera pas arbitrée par des Français... mais par des Portugais ! « En effet en avril dernier un accord de coopération avait été conclu entre la Fédération Française de Football et son homologue Portugaise (FPF), pour un échange d'arbitres », indique la LFP dans un communiqué officiel sur son site.

La suite après cette publicité

Luis Godinho (arbitre central), Rui Teixeira (arbitre assistant 1) et Bruno Jesus (arbitre assistant 2), ainsi que Bruno Esteves et Miguel Nogueira pour la VAR, dirigeront donc le duel entre Bordelais et Lensois. Les supporters portugais eux découvriront Willy Delajod, accompagné de Benjamin Pages et Philippe Jeanne, puis Eric Watteleir et Alexandre Castro à la VAR. Les cinq Français arbitreront le match entre Paços Ferreira et le Sporting Braga samedi.