Lorient présente son maillot third pour 2020/2021

Après avoir dévoilé ses tenues domicile et extérieur le 10 juillet dernier, le FC Lorient dévoile désormais son troisième maillot toujours concocté par son équipementier italien Kappa.

Pour ce nouveau maillot que porteront les Merlus lors leurs matches loin du Moustoir, Kappa a tenu à mettre en valeur la ville, qui célèbre cette année la fameuse rade de Lorient, cœur de l’agglomération et haut-lieu du nautisme français. On retrouve donc la topographie de la rade qui s’inscrit en bleu turquoise sur un fond noir, tandis que l’inscription « Lorient, une ville, une rade » apparaît au dos du col. Autres détails du design, les deux liserés turquoise qui ornent les flancs des maillots, et les deux triangles également turquoise qui viennent éclairer les manches.

Ce troisième maillot du FC Lorient est d’ores et déjà disponible sur la boutique officielle du club.