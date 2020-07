Le FC Lorient présente ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021

Promu en Ligue 1 Uber Eats, le FC Lorient vient de dévoiler ses nouvelles tenues pour la saison 2020/2021. Conçus par l'équipementier italien Kappa, les nouveaux maillots de Lorient respectent les traditions du club breton mais se permettent aussi des petites facéties technologiques et esthétiques puisqu'elles utilisent la technologie Kombat Pro.

Le maillot domicile, évidemment orange et noir, fait le lien entre le club et le Festival Interceltique de Lorient, qui fêtera sa 50e édition en août 2021. On retrouve donc sur les faces avant et arrière du maillot un motif en ton sur ton inspiré de l’affiche de cette 50e édition, et plus précisément les arabesques celtiques illustrant l’océan et le triskel breton, ainsi que la mention « Festival Interceltique de Lorient – 50e édition ». La couleur orange emblématique recouvre le torse tandis que les manches et les épaules s’affichent en noir. Un discret liseré descend le long des flancs, noir également. L’inscription « Les Merlus » encadrée de deux hermines vient s’insérer au dos du col.

Le maillot extérieur est blanc avec des fines rayures horizontales en relief qui évoquent la ligne d’horizon séparant ciel et mer sur la côte du pays de Lorient. On distingue également une frange diagonale orange ainsi qu'un liseré de la même couleur sur le col rond q. Encore une fois, l’inscription « les Merlus » et ses deux hermines apparaissent au dos du col.

A noter qu'une troisième tenue sera également bientôt lancée pour compléter les nouveaux maillots du FC Lorient de la saison 2020/2021.