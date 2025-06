Le LOSC en discussion avancée avec Hamza Igamane !

Jonathan David parti, le LOSC se retrouve dans l’obligation de recruter devant. Et ce n’est pas un attaquant, mais probablement deux qui risquent de débarquer très prochainement dans le Nord. Comme nous vous l’avons révélé mercredi, Olivier Giroud est en passe de revenir en Ligue 1 à 38 ans. L’envie est réciproque et l’affaire est déjà bien embarquée. Mais c’est mal connaître Olivier Letang de penser que le champion du Monde 2018 viendra seul remplacer le serial buteur canadien.

En parallèle du dossier Giroud, le LOSC lorgne un autre attaquant depuis plusieurs semaines. Après avoir songé à Matthis Abline, c’est vers Hamza Igamane que Lille s’est tourné. Une piste dont nous vous révélions l’existence le 12 juin dernier. Et il semblerait que le club nordiste soit passé devant une forte concurrence, comme l’avait évoqué LePetitLillois.

Des discussions constructives, un transfert qui pourrait atteindre 15 M€

Si quelques clubs anglais, l’OM et Lens ont eu un bref intérêt pour le joueur, un autre club de Ligue 1 (Strasbourg ou Rennes) est toujours en course, mais à un stade bien moins avancé que la formation coachée par Bruno Genesio. Selon nos informations, l’attaquant marocain des Glasgow Rangers a eu un meeting positif avec Lille ces dernières heures.

Un accord oral sur un contrat longue durée a même été trouvé avec le joueur très emballé à l’idée d’évoluer en Ligue 1. Désormais, les deux clubs doivent se mettre autour de la table et entamer des discussions concrètes dans les prochaines heures. L’opération pourrait coûter plus d’une quinzaine de millions d’euros au LOSC.

Le buteur international marocain de 22 ans, est un attaquant puissant, techniquement assez propre avec un bon jeu dos au but, et plutôt adroit devant le but, en attestent ses 16 buts et 3 offrandes en 46 matches avec la formation écossaise. Des statistiques et une marge de progression qui en font un candidat idéal à la succession de Jonathan David.