Glasgow Rangers : bataille Ligue 1 - Premier League pour la sensation Hamza Igamane

Deuxièmes de Premiership derrière le rival que représente le Celtic Glasgow, les Glasgow Rangers ont vécu un exercice frustrant. Néanmoins, les Gers ont quelques satisfactions individuelles et parmi elles, on retrouve le buteur marocain Hamza Igamane. Arrivé à l’été 2024 pour un peu moins de 2,5 millions d’euros de l’AS FAR Rabat, le natif de Témara a su se frayer une place derrière le Nigérian Cyriel Dessers et lui est même passé devant sur la seconde partie de saison.

Il a ainsi bouclé l’exercice avec 16 buts et 3 offrandes en 46 matches avec la formation écossaise. Parmi ses victimes, on retrouve d’ailleurs le vainqueur de la Ligue Europa Tottenham, un club français avec l’OGC Nice contre qui il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Progressant bien avec les Rangers, le buteur marocain, puissant et adroit avec le ballon est techniquement assez propre avec un bon jeu dos au but, a été récompensé en mars dernier avec sa toute première convocation en sélection marocaine où il s’est distingué avec une entrée contre le Niger (2-1).

Lens, Lille, Strasbourg et Rennes à l’affût, Brentford, West Ham et Everton aussi !

Une saison riche et pleine pour Hamza Igamane qui est un homme suivi et demandé sur le mercato. D’ailleurs, le RC Lens était très attentif à lui selon nos informations. Les Artésiens avaient pris des renseignements avec Diego Lopez l’ancien directeur sportif qui appréciait tout particulièrement le profil du joueur. Avec son départ et l’arrivée d’un nouveau coach avec Pierre Sage, la situation est plus floue, mais d’autres clubs français se sont positionnés également.

C’est le cas de Lille qui vient de perdre Jonathan David et qui est à la recherche d’un nouveau buteur. Dans une situation similaire aux Dogues avec la position trouble autour du cas Emmanuel Emegha, Strasbourg pense aussi à lui pour son attaque. Même chose pour le Stade Rennais dont le buteur Arnaud Kalimuendo risque d’avoir de nombreux intérêts cet été. La Premier League n’est pas en reste et suit attentivement la progression d’un joueur qui est désormais habitué à se frotter au football britannique.

Trois formations à la recherche d’un numéro 9 sont très intéressées par Igamane. West Ham qui lorgne un buteur a jeté son dévolu sur Lucas Stassin (ASSE) mais aussi sur le buteur marocain qui plait beaucoup aux Hammers. Même chose pour Everton qui souhaite apporter du sang neuf à son attaque puisque ni Beto, ni Armando Broja ni Dominic Calvert-Lewin en fin de contrat en juin 2025 n’ont donné satisfaction. Quant à Brentford, la situation est identique avec une attaque trop dépendante du duo Wissa-Mbeumo. Ce dernier étant en partance pour Manchester United ou Arsenal. Cependant et pour tous les courtisans déclarés ou en passe de l’être, il faudra mettre le prix pour convaincre les Glasgow Rangers de libérer Igamane auteur du plus beau but de la saison en Scottish Premier League et sacré meilleur jeune de la saison.