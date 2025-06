Morgan Guilavogui reste au RC Lens

Alors que le FC St. Pauli avait levé l’option d’achat pour conserver Morgan Guilavogui, le RC Lens a décidé de faire jouer son droit de véto. Le club artésien a officiellement annoncé ce mardi que l’attaquant guinéen ne poursuivra pas l’aventure en Allemagne. Prêté la saison dernière outre-Rhin, Guilavogui réintégrera l’effectif lensois à la reprise. Une décision forte du Racing, qui souhaite miser sur l’ancien joueur du Paris FC pour la saison à venir.

Le nouveau directeur sportif, Jean-Louis Leca, a affirmé : « Morgan sort d’une saison particulièrement convaincante en Bundesliga, au cours de laquelle il a accumulé les matchs et s’est montré décisif à 11 reprises. Après avoir suivi de près sa progression outre-Rhin, c’est tout naturellement que nous avons saisi l’opportunité contractuelle qui s’offrait à nous en contre-levant l’option d’achat activée par le FC Sankt Pauli. Le retour de Morgan représente une belle opportunité puisqu’il connaît parfaitement le club. Sa polyvalence, sa mentalité exemplaire et son expérience acquise dans un championnat aussi exigeant que la Bundesliga seront des atouts supplémentaires pour le coach. Nous avons pleinement confiance en sa capacité à s’imposer dans le groupe et nous sommes très heureux de le retrouver sous les couleurs sang et or ! »