Strasbourg : Emmanuel Emegha tout proche de Chelsea

Si l’effectif de Chelsea est plus que pléthorique, il devient compliqué de ressortir des noms quand on en vient au poste de numéro 9. Derrière Nicholas Jackson, personne n’a réellement fait son trou en tant que buteur de métier, ce qui laisse un chantier important pour les Blues avant de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et si selon nos informations, Emmanuel Emegha était une idée naissante dans l’esprit de Chelsea il y a quelques semaines, aujourd’hui on est plus proche que jamais d’une signature du néerlandais.

La suite après cette publicité

Selon VI, Chelsea a offert à Emegha un contrat de six ans jusqu’en 2031. L’intention est qu’il reste en France pendant une année supplémentaire, avant qu’il ne découvre la Premier League avec Chelsea. Un accord ne serait qu’une question de temps. Cette saison, l’international espoir néerlandais a inscrit 14 buts en Ligue 1, ce qui fait de lui le septième meilleur buteur du championnat à égalité avec Bradley Barcola.