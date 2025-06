Juventus : Igor Tudor a ciblé sa première recrue

Damien Comolli, nouveau directeur général de la Juventus, a entamé sa mission en confirmant sa confiance à Igor Tudor, déjà validé par John Elkann. Lors d’un premier échange prometteur à la Continassa, l’ex-dirigeant de Toulouse a également rencontré Giorgio Chiellini, désormais directeur des stratégies sportives, pour planifier la saison 2025-2026. Tudor, conforté dans son rôle, souhaite renforcer son effectif, notamment avec Dan Ndoye en priorité, selon la Gazzetta dello Sport. Les cas Jonathan David et Dusan Vlahovic restent en suspens, tout comme le sort d’Andrea Cambiaso, courtisé par le Milan.

Parallèlement, la Juve reste attentive au marché. Le dossier Jonathan David reste chaud, bien que l’attaquant ait nié tout accord avec les Bianconeri, et qu’il soit aussi ciblé par l’Inter et Naples. Côté organigramme, la Juventus n’a pas encore nommé son nouveau directeur sportif. Les pistes mènent à Massara, Salihamidzic ou encore Diego Lopez, mais la priorité pourrait être donnée à Viktor Bezhani ou au retour de Matteo Tognozzi. Comolli pourrait donc lancer le mercato sans DS officiel, misant sur son réseau et celui de Chiellini.