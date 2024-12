Rangers : Hamza Igamane, la nouvelle sensation du foot écossais

Son nom fait la Une de la presse écossaise depuis ce vendredi matin. Buteur face à Tottenham en Ligue Europa avec les Rangers, Hamza Igamane a confirmé son impressionnante forme du moment. Le jeune buteur marocain reste sur 5 buts lors de ses 5 derniers matches. Avec déjà 4 buts en Coupe d’Europe cette saison, celui qui avait débarqué du championnat marocain cet été, monte petit à petit en puissance et se met déjà les supporters dans la poche. «Le véritable héros» titre le Scottish Sun. De son côté, le Daily Record souligne son impact dans le jeu de son équipe et lui attribue d’ailleurs la note de 8 après son match. «Les Rangers ont enfin le talisman qu’ils cherchaient. Il a eu du mal à secouer ses adversaires en première mi-temps, mais lorsque son grand moment est arrivé 90 secondes après la mi-temps, il l’a saisi avec force», résume le média écossais.

Acheté pour 2,5 millions au FAR Rabat cet été, ce qui représente une fortune pour le championnat marocain, l’attaquant de 22 ans est désormais sur toutes les bouches. Encore plus après sa prestation face aux Spurs, dans un match où il a pu montrer toute sa palette technique, celle d’un attaquant différent. «Son but, c’est une belle finition de la part de l’un des joueurs les plus intéressants de cette compétition. Il y a quelque chose de très différent chez Igamane, qu’on ne voit pas très souvent. C’est fascinant de le voir jouer», a expliqué Rory Smith sur le plateau de TNT Sport. « Il est agressif dans ses courses. Quand vous regardez quelqu’un comme ça, vous pouvez l’accepter comme manager parce que vous savez qu’il va travailler dur. Vous savez, il est un peu de la vieille école», a lancé de son côté l’ancien international écossais Don Hutchison.

Bientôt en sélection marocaine ?

S’il est désormais considéré comme un titulaire indiscutable, le jeune international U23 marocain a dû batailler pour sa place. Arrivé cet été en Europe, il a débuté assez timidement sa saison, barré par l’expérimenté buteur Cyriel Dessers. Mais l’international écossais a peu à peu perdu sa place au profit, donc, d’Hamza Igamane qui reste sur 5 titularisations (7 au total depuis le début de saison). Et ce jeudi soir, après la rencontre, son coach Philippe Clement s’est justifié sur son choix de faire confiance au Marocain. « Personne n’est intouchable, sauf lorsqu’Hamza joue comme ça à chaque fois, nous devons voir où se situe son niveau physique. Mais il fait de grands progrès. Il y a quelques mois, physiquement et tactiquement, c’était une longue attente, mais il fait partie des garçons qui ont faim et envie de grandir physiquement. Il a beaucoup de potentiel de progression. Il a fait de grands pas».

Sa progression, qui fait tant parler en Écosse, est aussi très suivie et commentée au Maroc. Et en continuant sur ce rythme-là, il pourrait bien taper rapidement à la porte de l’équipe nationale marocaine. Il est en tout cas bien suivi par Walid Regragui qui observe avec grand intérêt ses prestations. Selon la presse écossaise, Abdel Bouhazama, entraîneur adjoint des Lions de l’Atlas, pourrait se rendre ce dimanche en Écosse pour la finale de la Coupe de la Ligue écossaise et le choc entre le Celtic et les Rangers dans le Old Firm. Et une nouvelle bonne performance pourrait lui ouvrir enfin les portes des A.