Un nouveau maillot extérieur 2022-2023 classique pour le Stade Rennais

PUMA a dévoilé ce vendredi le nouveau maillot extérieur du Stade Rennais FC pour la saison 2022-2023. Les Bretons arboreront ainsi un blanc classique loin de leurs bases.

Du classique pour les Rennais. Alors que le Stade Rennais FC lancera sa saison 2022-2023 de Ligue 1 ce dimanche (17h05) par un derby face au FC Lorient, PUMA a présenté ce vendredi le nouveau maillot extérieur que vont porter les joueurs de Bruno Génésio loin du Roazhon Park dans les prochains mois.

La suite après cette publicité

L'équipementier allemand, présent aux côtés du club breton depuis l'exercice 2007-2008, a fait dans la sobriété pour le design de cette nouvelle tunique away. PUMA n'a pas dérogé à la règle et conçu un nouveau maillot avec les couleurs traditionnelles de la Bretagne que sont le blanc et le noir, comme lors des années précédentes.

Un maillot sobre et épuré inspiré par la Bretagne

L'identité de cette région se retrouve à travers la présence des hermines en ton sur ton, un peu partout sur cette nouvelle création. De quoi donner un relief sympathique pour les yeux, qui ne devrait pas échapper aux fans du SRFC.

Par le biais du communiqué commun publié pour l'occasion, les deux entités assument haut et fort ce choix de la sobriété et de la pureté notamment pour « ravir les différentes générations de supporters rennais. »

Un rappel à l'histoire

Autre détail historique sur ce maillot, l'année de la fondation des Rouge et Noir, 1901, est placée au niveau du col en V entouré d'une bande noire. Le noir, on le retrouve également en liserés sur les manchettes, mais aussi sur le logo de PUMA apposé à l'écusson de Rennes, ainsi que sur le logo du sponsor maillot, Samsic, partenaire des Bretons depuis 2006 (soit l'un des plus vieux sponsors maillots de la L1 avec Synergie et Nantes).

À noter que ce nouveau maillot extérieur, qui sera porté pour la première fois face au RC Lens le 27 août prochain (J4 de Ligue 1), contient la technologie ULTRAWEAVE, ce tissu très léger, résistant et respirant développé par PUMA.