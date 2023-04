C3 : Feyenoord piège la Roma

Après les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi et mercredi, place à la Ligue Europa ce jeudi. Dès 18h45, Feyenoord recevait la Roma de José Mourinho pour le match aller de ce quart. Et les Italiens ont connu une soirée très difficile en terre néerlandaise. Après avoir perdu dès la demi-heure de jeu Paulo Dybala sur blessure, le club de la Louve a ensuite raté un penalty avant la mi-temps (manqué par Pellegrini).

Au retour des vestiaires, ce qui devait arriver arriva. Feyenoord punissait la Roma. L’international marocain Oussama Idrissi servait bien Mats Wieffer pour l’ouverture du score (54e). Le seul et unique but de la rencontre puisque le score ne bougera plus. La Roma tombe donc pour cette première manche et devra impérativement gagner au retour pour continuer son chemin en C3.

