Bundesliga : Leipzig s’amuse face à Augsburg, Stuttgart accroché par Wolfsburg

Encore une après-midi agitée en Bundesliga. Pour cette cinquième journée de Championnat, c’est d’abord le RB Leipzig qui s’est fait remarquer. Les hommes de Marco Rose se sont ainsi imposés sans grande difficulté face à Augsburg (4-0), grâce notamment à un doublé de Benjamin Sesko (11e, 15e). Les Augsbourgeois auraient pu toutefois revenir dans le match à la demi-heure de jeu grâce à un penalty, mais Jeffrey Gouweleeuw a loupé le coche. En seconde période, Loïs Openda est venu finir d’achever les espoirs de ses adversaires avec un joli but (46e). Xavi Simons a fini d’assurer le carton de son équipe (57e). Leipzig conserve ainsi son fauteuil de dauphin, avec 11 points, à l’issue du match.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Stuttgart 8 5 4 2 2 1 14 10 13 Wolfsbourg 4 5 -1 1 1 3 10 11

De son côté, Stuttgart aura certainement connu une meilleure journée. Surpris d’entrée par Wolfsbourg (20e, 1-0), les hommes de Sebastian Hoeness ont cependant rapidement redressé la barre grâce au vice-champion olympique français Enzo Millot (32e, 1-1), qui s’est repris après un penalty manqué. La rencontre a pris un autre tournant après l’exclusion du milieu de terrain de Stuttgart, Atakan Karazor (63e). Quelques minutes plus tard, Mohamed Amoura a réussi à faire le break pour les Verts et Blancs (68e, 2-1). Mais Stuttgart n’avait pas dit son dernier mot. En toute fin de rencontre, Deniz Undav a recollé in extremis au score avec une belle frappe dans la droite du but (97e, 2-2). Le club poursuit donc sa série sans défaite en Championnat. La défaite marquante de la journée a été enregistrée par Fribourg, lourdement battu (0-3) par le promu St. Pauli. Enfin, le Borussia Mönchengladbach n’a pas réussi à se sortir du piège de l’Union Berlin et a finalement concédé le match nul (0-0), confirmant un peu plus le début de saison complexe de la formation de la Ruhr (1 victoire, 3 défaites).

Les autres résultats de la journée

Leipzig 4-0 Augsburg : Sesko (11e, 15e), Openda (46e), Simons (57e)

Stuttgart 2-2 Wolfsburg : Millot (32e), Undav (97e) / Wind (20e), Amoura (68e)

Borussia M’gladbach 0-0 Union Berlin

Fribourg 0-3 St Pauli : Saad (12e, 72e), Afolayan (45e)

Mayence 0-2 Heidenheim : Pieringer (16e), Schoppner (86e)