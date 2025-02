Le staff du Brésil est venu observer Neymar

Le grand retour de Neymar à Santos a été scruté de toutes parts, y compris par le staff de l’équipe nationale du Brésil. TNT Sports affirme que Dorival Júnior, sélectionneur de la Seleção, ainsi que plusieurs membres de son staff, dont son fils et assistant Lucas Silvestre, étaient présents à l’Urbano Caldeira, mercredi soir. Le média explique que le dernier cité a même eu une conversation personnelle avec l’ancien joueur du PSG.

L’objectif était évidemment de scruter les performances du joueur de 33 ans en vue des prochaines échéances du Brésil : un premier match éliminatoire à la Coupe du Monde 2026 face à la Colombie le 21 mars prochain, puis un second contre l’Argentine, le 26. Pour rappel, Neymar n’a plus porté le maillot de sa sélection depuis le 18 octobre 2023, et une rencontre face à l’Uruguay.