Israël-Palestine : Mesut Özil prend position

À la retraite depuis la fin de la saison dernière et un dernier passage à Istanbul Basaksehir, Mesut Özil (34 ans) a réalisé une belle carrière malgré tout. Le champion du monde 2014 qui a l’habitude de prendre position sur les sujets d’actualité avait notamment pris position en faveur des Ouïghours et contre leur persécution en Chine. Alors que la crise entre Israël et la Palestine s’est amplifiée après une attaque du Hamas, l’ancien du Werder Brême et du Real Madrid a tenu à soutenir le peuple palestinien tout en valorisant la paix.

L’ancien milieu offensif n’a pas oublié également d’avoir une pensée pour les civils israéliens victimes de ses attaques et leurs proches. «Je prie pour l’humanité. Je prie pour la paix. Des gens innocents et surtout des enfants innocents perdent la vie dans la guerre - des deux côtés. C’est tellement déchirant et triste. S’il vous plaît arrêtez la guerre !» Une position forte comme souvent avec Mesut Özil qui se fait autour de la paix.