Eduardo Camavinga fait déjà l'unanimité chez les Bleus

Tout juste sélectionné par Didier Deschamps à la surprise générale après avoir été informé des tests positifs au Covid-19 de Paul Pogba, Eduardo Camavinga n’en finit plus d’impressionner malgré son jeune âge. Auteur d’une saison complète avec le Stade Rennais à seulement 17 ans, le natif de Miconje vient de poser ses valises à Clairefontaine et semble déjà faire l’unanimité. C’est en tout cas ce qu’affirme un membre du staff tricolore dans le journal L’Équipe ce matin.

«C’est un garçon naturel et très à l’aise avec l’entourage de l’équipe de France et tous ses coéquipiers. Il est humble, à l’écoute. Il ne se la raconte pas malgré son ascension éclair et toutes les sollicitations autour de lui. On sent qu’il a déjà apprivoisé ce qui lui arrive avec son expérience rennaise. Il ne se sent pas au-dessus ni en dessous des autres. Il fait déjà preuve d’une certaine maturité à son âge.»