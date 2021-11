FC Barcelone : Xavi évoque le mercato

La suite après cette publicité

Après un été mouvementé marqué par le départ de sa légende vivante Lionel Messi et un début de saison plus que morose symbolisé par une décevante neuvième place en Liga entraînant l'éviction de Ronald Koeman, le FC Barcelone semble retrouver un certain enthousiasme depuis quelques jours. Entre l'arrivée de Xavi sur le banc catalan et la récente signature de Dani Alves avec les Blaugranas, les socios se prennent même à rêver au retour des grandes heures du club. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant d'accueillir l'Espanyol pour un derby qui s'annonce déjà décisif, le nouvel entraineur du Barça s'est d'ailleurs exprimé sur le retour du latéral droit brésilien en Catalogne avant d'évoquer une tendance pour le mercato hivernal.

«Dani Alves ? Je le connais parfaitement. Il va s'ajouter à tout. C'est un gagnant et il a une âme. Ensuite, sur le terrain, nous l'avons vu jouer et il est très bon physiquement. Il va nous apporter un plus et c'est un joueur spectaculaire. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans ma carrière. Ce qui est dommage, c'est que nous ne pourrons pas le faire jouer avant janvier», a dans un premier temps déclaré Xavi avant de revenir plus précisément sur les futurs marchés des transferts : «pour l'instant, il n'y a pas de changement. Alves est un renfort très important pour le groupe et nous verrons bien. Mateu Alemany a fait référence à aujourd'hui. Il reste encore quelques jours avant l'ouverture du marché. Nous sommes en totale harmonie avec Mateu, Jordi Cruyff et le président. Nous déciderons.» Si le board barcelonais semble donc en totale symbiose, rappelons tout de même que le club est actuellement soumis à d'importantes contraintes financières, ce qui pourrait clairement décider de la stratégie au niveau du recrutement dans les semaines à venir...