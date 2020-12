La nouvelle formule de la Coupe de France 2020/21 dévoilée

Une année forcément particulière. Avec la pandémie de Covid-19 qui a touché toute la planète, 2020 a été chamboulé, et le monde du football n'a pas épargné. Avec déjà quelques mois sans compétition de mars à avril en Europe, les matches ont ensuite repris mais les calendriers ont été modifiés, avec notamment le début des championnats 2020-2021 décalé. Et les coupes nationales et même européennes ont aussi été concernées.

La suite après cette publicité

En France, la Coupe de France a été touchée. Alors que le 5e tour a pu se jouer il y a quelques semaines, tout s'est ensuite arrêté. Le but était de reprendre en janvier avec l'entrée en lice des équipes de Ligue 1, comme chaque saison. Mais ça ne sera pas le cas. Car ce jeudi matin, le Comité exécutif de la Fédération française de football a adopté un format inédit.

17 clubs amateurs et 15 formations pros en 16es de finale

Comme l'explique Europe 1, qui confirme les informations publiées par L'Équipe, le but est de disputer les seizièmes de finale de la compétition fin février, sauf si le coronavirus perturbe encore la compétition. Et pour connaître les 32 équipes de ce tour, la FFF a mis en place plusieurs choses. Tout d'abord, les clubs amateurs s'affronteront entre eux pour qu'il n'en reste que 17.

Concernant les formations de Ligue 1 et Ligue 2, le Fédération a également tout prévu. Les clubs de deuxième division joueront entre eux pour n'en garder que 10. Ces derniers joueront un autre tour avec les 20 clubs de l'élite, pour avoir les 15 derniers qualifiés pour les seizièmes de finale. Une manière d'aller plus vite pour terminer cette édition inédite.