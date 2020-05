Ligue 1 : Gaëtan Laborde et Loïs Diony ont pris part à un match sauvage

Alors que la saison de football professionnel est arrêtée en France, les passionnés de ballon rond ont profité du déconfinement pour participer à des matches de football sauvages. On apprenait en milieu de semaine que des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 prenaient part à ces rencontres non autorisées. Et deux noms bien connus dans l'élite du football français sont tout juste cités par Sud Ouest.

Le média rapporte ce dimanche soir que Gaëtan Laborde (Montpellier) et Loïs Diony (Saint-Étienne) ont été aperçus dans un match de ce type à Mont-de-Marsan, leur ville d'origine. Le quotidien régional rapporte que ce match a eu lieu le 23 mai et a rassemblé une quarantaine de personnes, dont les deux joueurs. La police est même intervenue pour y mettre un terme mais n'a procédé à aucune verbalisation. « Des investigations restent en cours », apprend-on également. Voici un bien mauvais coup de publicité pour les deux joueurs ....