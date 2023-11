SPL : vainqueurs d’Al-Khaleej, Al-Ittihad et Karim Benzema se rapprochent du podium

Suite de la 15e journée de la Saudi Pro League ce jeudi soir avec Al-Ittihad (4e), invaincu sur ses ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues, qui recevait Al-Khaleej, 14e du classement, à seulement trois points de la zone rouge. La logique était respectée puisque le Club du Peuple, dirigé désormais par Marcelo Gallardo, s’imposait avec la manière devant son public (4-2), pour revenir à deux points au classement d’Al-Alhi, bourreau d’Abha plus tôt dans la soirée (6-0).

Le numéro 10 brésilien des Jaune-et-Noir Igor Coronado débloquait la marque (1-0, 9e) avant le but du break signé le Ballon d’or 2022, Karim Benzema sur penalty (2-0, 29e). Si l’attaquant togolais réduisait l’écart avant la pause de la manière (2-1, 45e), l’international marocain Abderrazak Hamed-Allah à 11 mètres et le défenseur saoudien Zakaria Al-Hawsawi (4-1, 74e) viennent confirmer la supériorité des locaux, malgré le deuxième but des visiteurs en fin de rencontre de Fawaz Al-Terais (4-2, 90e).