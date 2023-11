SPL : Al-Ahli étrille Abha, Riyad Mahrez buteur

Pour le compte de la 15e journée de la Saudi Pro League ce jeudi en début de soirée, Al-Ahli se déplaçait sur la pelouse d’Abha afin de conforter sa dernière marche sur le podium. C’est chose faite avec une large victoire des ouailles de Matthias Jaissle au stade du Prince Sultan bin Abdul Aziz (6-0), grâce à un grand Gabri Veiga, qui permet aux siens de rester troisièmes du classement du championnat saoudien et mettre la pression sur Al-Nassr (2e, 34 pts).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Ahli 26 13 7 8 2 3 26 19 13 Abha 13 13 -12 4 1 8 15 27

Le milieu offensif espagnol a été décisif sur quatre réalisations (2 buts aux 20e et 45e, 2 passes décisives), avec une deuxième offrande pour l’international algérien Riyad Mahrez en seconde période (64e). L’Eléphant Franck Kessie a également brillé dans le camp adverse avec un but (38e) et une assist. L’attaquant de la sélection saoudienne Feras Al Buraikan s’offrait également un doublé pour compléter la feuille de match.