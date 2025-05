Serie A : Naples s’impose à Lecce et conforte sa place de leader

Naples se rapproche du titre. Romelu Lukaku a cru ouvrir le score pour Naples dès la 2e minute en reprenant un centre millimétré de Matteo Politano, son tir trouvant le petit filet droit. Mais la joie a été de courte durée : l’arbitre a rapidement fait appel à la VAR pour vérifier un possible hors-jeu au départ de l’action. Finalement, c’est Raspadori qui a concrétisé la domination napolitaine à la 24e minute, en plaçant un splendide coup franc dans le coin droit du but pour inscrire le premier but du match (0-1).

Malgré des occasions franches de part et d’autre, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence. Solides et efficaces, les Napolitains ont su tenir leur avance jusqu’au bout. Grâce à cette victoire, ils confortent leur place de leader avec 77 points, devant l’Inter Milan (71), qui dispose cependant d’un match en moins pour recoller.