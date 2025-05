ASSE - Monaco : les compositions officielles

L’AS Saint-Etienne reçoit l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Actuellement 17e et premier relégable, l’ASSE est en danger et se doit de prendre à minima un point ce soir à domicile afin de recoller au Havre (16e). De son côté, Monaco est 6e et reste sur deux matchs nuls, une victoire est impérative pour ne pas perdre de vue le top 4 synonyme de Ligue des champions. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Eirik Horneland choisit un 4-3-3. Larsonneur dans le but, Pétrot et Appiah sur les côtés de la défense, Nadé et Bernauer forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, Moueffek est associé à Ekwah et Tardieu. Enfin en attaque, Cardona et Davitashvili entourent N’Guessan. Chez les Monégasques, Adi Hütter opte pour un 4-4-2. Kohn en dernier rempart, Singo et Mawissa dans l’axe de la défense, Teze et Caio Henrique en latéraux. Magassa est titulaire au milieu avec Zakaria, Akliouche et Minamino sur les ailes. Enfin Biereth est accompagné par Balogun sur le front de l’attaque.

Les compositions

ASSE : Larsonneur - Appiah, Bernauer, Nadé, Pétrot - Moueffek, Ekwah, Tardieu - Cardona, N’Guessan, Davitachvili

Monaco : Kohn - Teze, Singo, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Magassa, Zakaria, Minamino - Biereth, Balogun