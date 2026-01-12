Le Paris FC se lance à l’assaut de Ludovic Ajorque

Quinzième de Ligue 1, le Paris FC est en pleine lutte pour le maintien et ne compte que deux points d’avance sur le FC Nantes qui est barragiste. Le club francilien dispose quelques problèmes offensifs puisque ses deux buteurs Willem Geubbels (3 buts) et Jean-Philippe Krasso (2 buts) ont manqué d’efficacité. Voulant un ajout à ce poste, le promu a tenté le coup pour Sidiki Chérif (Angers) mais cette piste a pris fin.

La suite après cette publicité

Egalement à l’affût pour Mathys Tel (Tottenham), le club francilien continue d’étudier d’autres pistes. Selon Le Parisien, Ludovic Ajorque (Brest) est dans le viseur du Paris FC. Arrivant en fin de contrat en juin 2027, le natif de Saint-Joseph compte 2 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres de Ligue 1. Le joueur de 32 ans est apprécié pour son profil singulier avec sa grande taille (1m96) pour amener plus de densité aérienne au secteur offensif francilien. Pour l’instant, le dossier n’en est qu’à ses débuts.