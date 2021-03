Allemagne : Lothar Matthäus veut le retour de Thomas Müller

La suite après cette publicité

De retour à son meilleur niveau depuis deux ans, Thomas Müller compte 13 buts et 17 passes décisives en 36 matches cette saison encore. Des statistiques solides pour le milieu offensif du Bayern Munich qui a retrouvé de sa superbe. Le joueur de 31 ans n'est cependant pas revenu en sélection. Absent depuis le 19 novembre 2018 et un match nul contre les Pays-Bas (2-2), il a été écarté tout comme Mats Hummels et Jérôme Boateng pour laisser place à la future génération.

Cependant, il est redevenu très performant et ferait du bien à une équipe allemande balbutiante. Au micro de la Sky, l'ancienne gloire allemande Lothar Matthäus a expliqué qu'il voulait que le natif de Weilheim reporte le maillot de la Mannschaft : «j'emmènerais Müller avec moi pour deux raisons. Qualité et mentalité. S'il continue à jouer comme avant, il est impossible de ne pas le prendre à cause de sa qualité.»