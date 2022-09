FC Barcelone : la nouvelle belle soirée d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

« Dembélé est au niveau du meilleur Neymar ». Si Xavi avait tenu ses propos il y a quelques mois, tout le monde l'aurait pris pour un fou. Les déclarations du coach barcelonais après la victoire des siens face à Plzen mercredi soir ne semblent en revanche plus choquer grand monde. Du moins en Espagne, où on assiste aux belles prestations de l'ailier tricolore depuis le début de la saison. Pour la première européenne du Barça cette saison, le joueur formé au Stade Rennais a encore frappé fort, avec deux passes décisives à son actif notamment.

Au delà du bilan comptable, le Français a multiplié les assauts sur son côté, étant extrêmement dangereux dans les derniers mètres et en faisant voir de toutes les couleurs aux défenseurs adverses. Forcément, il n'y en a presque que pour lui dans les médias ibériques, où on met d'ailleurs une fois encore en avant son joli duo avec Robert Lewandowski. Le temps où la presse catalane n'hésitait pas à le tacler et où certains sifflets se faisaient entendre dans les travées du Camp Nou est bien loin...

Les médias sont séduits

Dans les notes de la rencontre de Mundo Deportivo, il a reçu un joli 9/10, la deuxième meilleure note du match après son coéquipier polonais. « Il a été très fin à l'arrêt, et imparable quand il courait », résume le média catalan qui évoque un Dembélé « déchaîné ». Son caviar pour Ferran Torres en deuxième période est d'ailleurs régulièrement mis en avant tant il a impressionné tout le monde.

Même son de cloche du côté de Sport, où il écope d'un joli 9/10 également. « Il joue en étant heureux. Relâché. Déchaîné. Il récupère des ballons, fait des passes décisives, conduit le ballon. Il brise ses adversaires. Le Français est à un niveau supérieur et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'a pas de plafond », détaille le journal. Plutôt élogieux donc. Dans un autre article à son sujet sur le site, on parle de lui comme de « la grande oeuvre de Xavi », expliquant que Dembélé répond sur le terrain à la confiance accordée par son coach. Une chose est sûre, on comprend mieux pourquoi Xavi a tant insisté pour que Joan Laporta et Mateu Alemany prolongent le Français...