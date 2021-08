Moise Kean de retour à la Juventus !

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku à Chelsea, Cristiano Ronaldo à Manchester United et désormais Moise Kean à la Juventus. C'est la grande mode des retours à la maison pour les attaquants et le jeune italien ne fait pas exception. Sorti d'un prêt solide au Paris Saint-Germain (19 buts et 1 passe décisive en 45 matches), le jeune attaquant italien de 21 ans s'est bien remis en selle. Appartenant à Everton qui l'avait débauché contre 27,5M€ en 2019, il avait vécu un exercice 2019/2020 très compliqué.

Pouvant continuer avec les Toffees, le buteur transalpin ne va finalement pas poursuivre les frais puisqu'un accord a été trouvé pour qu'il fasse son retour à la Juventus. Un club où il a été formé et où il est devenu professionnel. Jeune prodige de la Vecchia Signora entre 2011 et 2019, Moise Kean revient par la grande porte puisque son arrivée est conditionnée au départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Si les attentes ne seront pas similaires à celles envers le Portugais, elles seront grandes.

Un prêt de deux ans

Dans un effectif malade, Moise Kean devra trouver sa place dans l'attaque turinoise avec Paulo Dybala, Alvaro Morata, Federico Chiesa ou encore Dejan Kulusevski. Promis à un rôle important sous les ordres de Massimiliano Allegri, le natif de Verceli a été prêté deux ans avec une obligation d'achat à la fin de son bail. Un montage qui prouve que la Juventus a cette fois envie de voir à long terme avec Moise Kean.

Le club italien a célébré la nouvelle avec un joli communiqué : «Retour à la maison. C'est la phrase parfaite pour décrire le retour officiel de Moise Kean à la Juventus depuis Everton. Le joueur de 21 ans revient au club, où non seulement il a fait ses premiers pas dans le football professionnel, mais où il a grandi, en tant que garçon et joueur, au sein de notre secteur des jeunes. Moise est de retour et il nous rejoint en prêt», informe la Vieille Dame. Dans le détail, il s'agit d'un prêt de deux ans, payant à 7 M€, assorti à une obligation d'achat de 28 M€ sous conditions.