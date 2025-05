Clasico : le Barça dévoile son maillot collector avec Travis Scott

À l’occasion du Clásico du 11 mai face au Real Madrid, les joueurs du Barça arboreront un maillot collector orné du logo emblématique Cactus Jack de Travis Scott. Il s’agit de la marque créée par l’artiste, qui a donné son nom à son album, à ses collections de mode et qui lui sera d’alter ego créatif. Une première mondiale qui célèbre l’univers de l’un des artistes les plus influents de sa génération, connu pour sa capacité à mélanger les styles comme le rap, le hip-hop alternatif, entre autres. À noter que l’une des éditions limitées du maillot comprend 1 899 unités en "qualité match" et l’autre, plus exclusive, ne compte que 22 unités, également en "qualité Match", mais dédicacée par les joueurs titulaires du Barça lors du Clasico et du match de Liga de football féminin.

Ce dernier explique d’ailleurs les raisons de cette étonnante collaboration : «le Clásico est suivi dans le monde entier. Collaborer avec Spotify et le FC Barcelone me permet de fusionner mon univers avec le leur. Il ne s’agit pas seulement de mettre le logo de Cactus Jack sur un maillot, mais de créer quelque chose qui brouille les frontières entre la musique et le sport. Être le premier artiste à se produire à Barcelone dans le cadre de cette collaboration et partager ce moment avec mes fans, c’est une expérience encore plus enrichissante». De son côté, Jules Koundé s’est dit profondément inspiré par ce projet. «En tant qu’auditeur de longue date de Travis et passionné de style, je trouve cette collaboration avec Spotify très enrichissante. Voir le logo Cactus Jack sur notre maillot et participer à un projet alliant football, mode et musique m’inspire profondément et je suis fier de faire partie d’un club qui porte ce projet.» Est-ce que cette tunique collector portera chance au club Blaugrana face au Real Madrid dans cette finale annoncée de la Liga ? Réponse le 11 mai !