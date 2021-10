Qualifs CDM 2022 : la Tunisie dispose de la Mauritanie, le Mali corrige le Kenya

Suite des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique ce jeudi soir. Dans la poule B, la Tunisie et la Mauritanie croisaient le fer au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès. Grâce à un sublime but de Skhiri (15e), un autre du Stéphanois Khazri (42e) et une rélisation de Jaziri (87e), les Aigles de Carthage se sont facilement imposés 3-0 pour conforter leur première place avec neuf points sur neuf possibles. La Mauritanie reste elle dernière avec zéro point.

Dans l'autre rencontre programmée à 21h ce jeudi, le Mali et le Kenya se défiaient au Stade Adrar d'Agadir. Dans un grand soir, les Aigles ont écrasé leurs adversaires sur le score de 5-0. Traoré (8e), Koné (22e, 36e, 45e s.p) et Doumbia (85e) ont marqué pour le Mali, qui passe en tête du groupe E avec 7 unités. Le Kenya, de son côté, reste troisième avec 2 points.