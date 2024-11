Real Madrid : Javier Tebas se paie Florentino Pérez

Javier Tebas est loin d’avoir apprécié les dernières déclarations de Florentino Pérez. Présent au Gala de l’Association des footballeurs espagnols (équivalent UNFP en France), le patron du foot ibérique a répondu aux questions des journalistes et notamment celles qui concernent le président du Real Madrid. Car, ce dernier s’est montré très virulent lors de l’assemblée générale de la Casa Blanca, en particulier au moment d’aborder la question de la gestion des droits TV.

«Le président du Real Madrid est hors de la réalité. Il a raconté des choses qui ne sont pas vraies. L’amendement fantôme n’est pas comme il l’a dit, sur la question des droits TB non plus. Le domaine du piratage n’est pas non plus ce qu’il a dit. Je pense que c’est hors de la réalité, j’espère que ce qu’il dit de son club, dont je suis fan, il est dans la réalité et non en dehors de la réalité, car je m’inquiéterais alors», a déclaré le président de la Liga. Le principal intéressé appréciera sûrement.