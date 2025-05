Le Real Madrid va subir un deuxième départ choc après Carlo Ancelotti !

C’est définitivement la fin d’une ère au Real Madrid. Après un deuxième passage sûrement encore plus brillant que le premier, Carlo Ancelotti va quitter la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Fragilisé par une saison sans grands accomplissements et avec plusieurs grands rendez-vous manqués, le technicien italien n’a pas été épargné par les critiques. Et même s’il pouvait compter sur le soutien sans faille de son président Florentino Perez dans le passé, un départ du coach italien à l’issue de la saison semblait inéluctable.

Et alors que l’avenir de Carlo Ancelotti est réglé et qu’il va donc devenir le nouveau sélectionneur du Brésil comme cela a été officialisé il y a quelques heures, quid de celui de son fils Davide ? Adjoint de son père pendant des années, le jeune tacticien de 35 ans s’était illustré ces dernières années en devenant une personne de plus en plus éminente dans le vestiaire des Merengues. Respecté par les plus anciens comme par les plus jeunes, Davide Ancelotti avait même assuré l’intérim de son père il y a quelques semaines contre Alavés quand son père avait été suspendu. Une ascension qui a donc offert de nouvelles perspectives au natif de Parme.

Davide Ancelotti vers les Glasgow Rangers

En effet, désireux de devenir le numéro 1 dans un club européen, un départ était déjà programmé, peu importe l’avenir de son père au Real Madrid. Et force est de constater que le fiston du Mister n’a pas manqué d’attiser les convoitises. Cité du côté de l’Italie pour prendre la suite à Come ou même à l’AS Rome, Davide Ancelotti pouvait également rétropédaler et devenir l’adjoint de son père sur le banc de la Selecao. Finalement, sa volonté de devenir entraîneur-chef a pris le pas sur cette alternative.

À en croire les dernières informations d’AS, l’entraîneur de 35 ans est sur le point de prendre les rênes des Glasgow Rangers. Après avoir limogé Philippe Clément en février, le club écossais avait nommé Barry Ferguson en tant qu’intérimaire jusqu’en fin de saison. Finalement, le club de la capitale aurait donc décidé de miser sur Davide Ancelotti pour la saison prochaine. Le média espagnol explique que ce dernier accompagnera son père dans un premier temps lors du rassemblement de juin avec le Brésil avant de prendre ses nouvelles fonctions dans l’été en vue de la saison prochaine.