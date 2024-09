Donnarumma, Osimhen, Lamine Yamal : les grandes annonces de Luis Campos sur le mercato du PSG

L’actualité ne se repose jamais au PSG. Après le mercato, voilà que le conflit qui l’oppose à Kylian Mbappé fait la une des médias. Indirectement ce sujet pourrait avoir des incidences sur les futurs marchés des transferts à Paris. Et pour cause, la commission juridique de la LFP a donné raison à son ancien employé et lui demande de régler la modique somme de 55 M€, calculée entre des salaires et des primes non versés durant la fin de saison dernière. Si pour le moment, le club de la capitale refuse de payer cette somme, sur de son bon droit, il n’est à l’abri de rien. Heureusement donc que le mercato vient de fermer ses portes et qu’aucun dernier coup de folie n’a été tenté.

Principal metteur en scène de cette fenêtre au PSG, Luis Campos est revenu sur son travail lors du Thinking Football Summit à Porto. Il y aborde plusieurs dossiers comme la prolongation de son gardien, dans les tuyaux. «Nous travaillons au renouvellement de Donnarumma.» C’est déjà une bonne info de la part du dirigeant portugais, qui a ensuite évoqué le choix de faire venir Joao Neves. «Il apporte des solutions, non seulement technique mais aussi d’agilité et de dynamique qui permettent de maintenir plus longtemps un haut niveau de jeu. Notre travail, c’est de trouver un équilibre et un puzzle parfait.»

Visiblement, cet ensemble ne comprenait pas Victor Osimhen, longtemps cité pour rejoindre Paris, et finalement parti en prêt à Galatasaray. «Il a été étudié comme l’une des possibilités mais nous avons conclu que nous étions très satisfaits de Gonçalo Ramos, Kolo Muani et Marco Asensio» admet Luis Campos, démentant le fait que le club ait fait une offre à Naples. «Non, mais je comprends qu’on m’associe à Osimhen puisque je l’ai amené à Lille depuis Charleroi, et je le connais depuis qu’il a 16 ans. Nous entretenons d’excellentes relations et nous nous respectons beaucoup. Vous savez, c’est le marché, nous parlons tous à tout le monde». Enfin, autre dossier qui a animé ce mercato chez le champion de France, celui de Lamine Yamal.

Ici aussi, le dirigeant parisien répond par la négative. «Si tous les joueurs qui sortent dans la presse liés au PSG étaient là, nous aurions cinq étoiles par poste. Or, nous n’en avons besoin que de deux, plaisante-t-il. Bien sûr j’aime Lamine Yamal, mais aussi Dembelé, Barcola, Kang In-Lee, Marco Asensio, Gonçalo Ramos… Des joueurs fantastiques d’une qualité énorme, ne l’oublions pas, insiste Cammpos avant de glisser un dernier mort sur la star du Barça. Pour ma part, dire que Lamine Yamal n’est pas un grand joueur serait une énorme erreur. C’est un excellent footballeur et je suis très heureux de le voir jouer à son niveau». Un temps annoncé au PSG, l’international espagnol vient lui aussi de mettre les choses au clair concernant son avenir. «Quitter Barcelone ? Jamais», a ainsi lancé Lamine Yamal avant d’avouer vouloir devenir «une légende du Barça». Dossier réglé.