Le PSG refuse de payer les 55M€ à Kylian Mbappé !

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Depuis un peu plus d’un an maintenant, le club de la capitale et le capitaine des Bleus se livrent une guerre sans merci. Tout a commencé l’été dernier lorsque le Bondynois a refusé d’activer la clause lui permettant de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. Ce qui signifiait qu’il allait s’en aller libre en juin 2024. Il avait d’ailleurs envoyé une lettre aux Parisiens pour leur annoncer la nouvelle.

Une nouvelle qui n’était pas passée du tout au sein de l’état-major du PSG. Terriblement énervé, Nasser Al-Khelaïfi, dont les relations avec Mbappé se sont refroidies au fur et à mesure des années, a blacklisté le Français, qui a été envoyé dans le loft francilien. Il a fallu l’intervention de Luis Campos et de Luis Enrique pour arrondir les angles et que l’attaquant soit réintégré au groupe parisien. Après une dernière année mitigée, KM7 a quitté Paris et rejoint libre le Real Madrid, devenant ainsi KM9

Mais son histoire avec le PSG n’est pas terminée pour autant. Depuis quelques mois, les deux parties sont en conflit concernant des salaires (avril, mai et juin 2024) et des primes qui n’ont pas été versés au joueur. On parle ici de 55 M€. Lancés dans un bras de fer, Paris comme Mbappé ont campé sur leurs positions. Malgré une tentative de médiation ces derniers jours entre les deux parties (le clan Mbappé a refusé, ndlr), ce conflit a pris un nouveau tournant ce jeudi. En effet, la commission juridique de la LFP a tranché en faveur du footballeur tricolore.

Le PSG a ainsi huit jours pour régler les 55 M€ dus à la star du Real Madrid. Sauf que l’écurie parisienne refuse de payer. «A la lumière des limites de la compétence juridique de la commission de la LFP pour prendre une décision complète sur ce dossier, celui-ci doit désormais être porté devant une autre juridiction», a précisé Paris dans un communiqué de presse. Une autre source du club a confié à l’AFP : «nous ne payons pas.» Le clan Mbappé devra donc saisir les prud’hommes pour obtenir son dû selon le PSG. La guerre continue…