Que devient Leonardo ?

Le PSG de Kylian Mbappé. Cette saison, le club de la capitale a décidé de bâtir son nouveau projet autour du Français, qui a prolongé son contrat au printemps dernier après une cour assidue du Real Madrid. Pour chouchouter leur star, les dirigeants franciliens ont accédé à plusieurs de ses demandes, notamment celle de recruter Luis Campos en tant que conseiller football. Un homme avec lequel KM7 s’est toujours parfaitement entendu depuis son passage à l’AS Monaco. On ne peut pas en dire autant de Leonardo, auquel il a eu à faire durant les négociations concernant sa prolongation.

Le Bondynois ne portait pas tellement le Brésilien dans son cœur. Il n’était pas le seul dans la capitale puisque d’autres éléments du groupe ne l’appréciaient guère. Avec Mauricio Pochettino, ce n’était pas l’amour fou non plus. Même chose avec son prédécesseur Thomas Tuchel. Personnage charismatique, mais également controversé, Leonardo a vécu plusieurs vies au PSG. Une première en tant que joueur en 96-97. Puis il est revenu par la suite en 2011 pour occuper le poste de directeur sportif lors du rachat du club par QSI. L’occasion de faire quelques jolis coups sur le mercato, notamment en Italie, son terrain de chasse favori.

Un départ du PSG par la petite porte

Javier Pastore, Maxwell, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti ou encore Ezequiel Lavezzi et Thiago Silva ont rejoint le navire sur ses conseils. Après quelques succès, Leonardo a quitté le club en 2013. Il y est revenu en 2019 pour occuper à nouveau ce rôle dans un club qui avait passé un autre stade en recrutant Neymar et Kylian Mbappé deux ans plus tôt. Le dirigeant auriverde a participé en revanche au dossier Lionel Messi, un élément qui est arrivé en 2021. Un an plus tard, l’ancien de l’AC Milan a pourtant de nouveau quitté Paris. Et pas forcément de la meilleure des manières.

En marge des célébrations de fin de saison pour le titre et la prolongation de KM7 le 21 mai dernier, l’homme de 53 ans a appris en coulisses qu’il était mis à la porte après une année très difficile. Outre son attitude qui ne faisait pas l’unanimité, ses choix en matière de mercato et les résultats décevants ont eu raison de lui. Toutefois, le PSG n’a jamais officiellement annoncé son départ. Un accord avait été trouvé avec "Leo" pour que cela se fasse en privé. Discret, il était sorti du silence un mois après son départ au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.

Valence, sa seule piste officielle

Concernant son éviction, il avait expliqué : «certaines choses qui se disent en interne doivent rester en interne. C’est ce que j’ai vécu avec le club. Quand on veut se séparer de vous, il n’y a pas de bonne manière de dire que c’est fini (…) Non (son départ n’a rien à voir avec Mbappé, ndlr). C’était la fin du championnat et c’était peut-être le moment de décider des choses pour le futur.» Par la suite, il avait expliqué vouloir rester à Paris (voir vidéo au-dessus) sans être forcément amer après la fin de son aventure qu’il a bouclé avec le sentiment du devoir accompli et la fierté d’avoir participer à l’opération Lionel Messi.

Le Brésilien avait aussi évoqué son avenir personnel. «Je me sens avec beaucoup d’énergie. J’ai envie de faire des choses, pas nécessairement comme directeur sportif. Après un certain âge, c’est bien de faire des choses intéressantes. (Sourire.) Après mon départ, les retours que j’ai reçus du monde du foot ont été très positifs. Des personnes qui me proposaient de travailler avec elles, etc…» En revanche, pas question d’entraîner pour le Brésilien. On pensait d’ailleurs le voir reprendre du service à Valence, où son nom a été cité très vite après son départ du PSG.

Le pari Leonardo n’emballe pas des masses

En effet, Peter Lim souhaitait recruter une figure emblématique, qualifiée et avec un sacré réseau pour occuper le rôle de directeur sportif au sein du club espagnol. Leonardo semblait réunir toutes les qualités, d’autant qu’il avait joué à Valence durant sa carrière, entre 91 et 93. Mais l’ancien de la maison avait expliqué : «il n’y a rien de concret. Ça a parlé un peu, comme ça, mais rien de plus. Le fait qu’on parle de moi là-bas me fait plaisir. C’est un autre club où j’ai joué (1991-1993). J’ai été dirigeant ici (à Paris), à Milan, deux clubs où j’ai joué. Le fait d’avoir joué dans un club est quelque chose de positif.»Finalement, cette piste, la seule qui est officiellement sortie dans la presse, n’est pas allée plus loin.

Et depuis, on n’a plus forcément entendu parler de Leonardo. Certaines sources nous ont précisé que le Brésilien tente de revenir dans le milieu du ballon rond. Mais ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. «Il est grillé un peu partout», nous a-t-on d’ailleurs avoué. Difficile de savoir car Leonardo reste très discret. On ne le voit plus forcément dans le milieu du foot, à des matchs ou autres évènements. Au PSG, son dernier club, on ne parle plus forcément de lui et la page est belle est bien tournée, nous a avoué une source proche de l’écurie francilienne. Nul doute que "Leo" doit avoir un œil sur Paris, où il ne serait pas contre tenter une quatrième union, comme il l’avait avoué. Mais il devra chercher chaussure à son pied ailleurs car le PSG, malgré ses soucis, est passé à autre chose.