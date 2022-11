La Juventus a choisi le successeur d'Andrea Agnelli

La suite après cette publicité

Hier soir, un très long chapitre s’est refermé dans l’histoire très riche de la Juventus. Après plus de douze ans de présidence, 19 titres dont 9 Scudetti consécutifs, Andrea Agnelli a décidé de rendre son tablier. Mais le désormais ex-patron de la Vieille Dame ne l’a pas fait par plaisir. Embarqués dans l’affaire « Prisma » (enquête ouverte pour fausse comptabilité et faux états financiers), Agnelli et tout son conseil d’administration ont annoncé leur démission.

« En outre, les membres du conseil d’administration, considérant la centralité et la pertinence des questions juridiques et technico-comptables en suspens, ont estimé qu’il était dans le meilleur intérêt social de recommander à la Juventus d’adopter un nouveau conseil d’administration pour traiter ces questions. À cette fin, sur proposition du président Andrea Agnelli et afin que la décision relative au renouvellement du Conseil puisse être renvoyée dans les meilleurs délais à l’Assemblée générale, tous les membres du conseil d’administration présents à l’Assemblée ont déclaré leur démission. »

Un roi de la gestion aux commandes

Agnelli et son équipe partis, toute la presse italienne attend désormais de savoir qui prendra la relève. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport tentait d’imaginer des scenarii dans lesquels Massimiliano Allegri serait conservé, mais où Giorgio Chiellini ou même Pavel Nedved pourraient prendre du galon. Au final, la Juventus vient de communiquer au média que le groupe Exor, propriétaire du club, a choisi Gianluca Ferrero comme nouveau président. « En référence aux résolutions adoptées hier par le conseil d'administration de Juventus S.p.A et en vue de l'assemblée générale convoquée le 18 janvier 2023, Exor annonce son intention de nommer Gianluca Ferrero au poste de président du club. »

Mais qui est ce Gianluca Ferrero ? Confrontée à un scandale de gestion, la Juventus a communiqué avoir nommé… un as de la gestion. « Comptable, commissaire aux comptes et administrateur de diverses sociétés, M. Ferrero possède une solide expérience et les compétences techniques nécessaires, ainsi qu'une véritable passion pour le club de la Juventus, qui font de lui la personne la plus apte à occuper le poste. Exor communiquera la liste des candidats au renouvellement du conseil d'administration dans les conditions de la loi. » Affaire à suivre.