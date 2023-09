EdF : Jean-Clair Todibo est dégouté pour sa première

La suite après cette publicité

Jean-Clair Todibo (23 ans) se souviendra de sa première sélection en équipe de France mais pas forcément pour de bonnes raisons. Le défenseur central de l’OGC Nice s’est incliné en Allemagne (2-1) en étant responsable sur le second but adverse. Sa passe mal assurée permet plus tard dans l’action à Leroy Sané de doubler la mise. De quoi le faire enrager au micro de TF1.

«Un début de partie où on est mal rentré. On se fait piéger dès la 4e. On aurait du faire mieux. Après on prend le dessus mais on manque de réussite devant la cage. On savait que ça allait être un match compliqué. Un peu de changement ça leur a fait du bien puisqu’on n’a pas réussi à les enfoncer. C’était ma première, honoré de ça mais j’ai un gout amer car il y a le défaite et malheureusement le 2e but il est pour moi», regrette le défenseur.