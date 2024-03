Braga dans la tourmente pour avoir souhaité un bon ramadan aux musulmans

Tous les ans, au neuvième mois de l’année selon le calendrier islamique, les musulmans observent le ramadan, une période de reconnexion spirituelle et d’abstinence qui constitue l’un des cinq piliers de l’Islam. Pour marquer l’occasion, le club portugais du Sporting Braga a souhaité ce dimanche une bonne fête à tous les pratiquants du monde sur ses réseaux sociaux. Un message qui n’est pas passé auprès de nombreux supporters du club.

La suite après cette publicité

«Le Portugal est chrétien ! Il n’est ni musulman ni arabe», a tweeté un fan de Braga, quand d’autres vont encore plus loin : «le community manager du club a raté une bonne occasion de garder le silence. Votre commentaire démontre un manque de respect envers nos ancêtres, qui ont versé le sang portugais pour rendre cette nation chrétienne», peut-on lire sur X. Face à cette vague d’indignation, le club a réagi et pris position : «Nous ne resterons jamais silencieux face au racisme, à la xénophobie ou à toute autre forme de discrimination». Une réponse largement saluée à l’étranger, mais qui continue de faire parler au Portugal. Historiquement, les guerres de religion furent très présentes dans le devenir politique et social des monarchies ibériques. Et il en résulte parfois ce type de réactions.