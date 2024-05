Vidéo : le but splendide de Lionel Messi contre Atlanta

On ne peut arrêter Lionel Messi aux États-Unis. Bien qu’il ait été blessé et absent lors du dernier match, le capitaine de l’Inter Miami a encore marqué hier face à Atlanta, malgré la défaite à domicile 3 buts à 1. Un but à la Lionel Messi. Le génie argentin, à la réception d’un jeu en triangle avec une passe de Sergio Busquets, a eu le temps d’armer sa frappe. Son tir du gauche s’est logé au ras du poteau, dans le petit filet opposé.

La Pulga a inscrit avec ce but son 11e de la saison, en plus de ses 12 passes décisives déjà réalisées. Après 17 journées de championnat, l’Inter Miami reste provisoirement en tête de la Conférence Est.